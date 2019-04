Verbod op pulsvissen definitief: ‘Gitzwarte dag’

Het totaalverbod op de pulsvisserij per 1 juli 2021 is definitief. Een ultieme poging van Nederlandse parlementariërs om een Europees verbod op het vissen met stroomstootjes voor de Nederlandse pulsvissers tegen te houden, is in het Europees Parlement gestrand.

Het parlement stemde met 571 voor, 60 tegen en 20 onthoudingen voor een groot pakket maatregelen in de visserij waarvan het pulsverbod onderdeel is.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) probeerde in samenwerking met Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) in een laatste reddingspoging het parlement te laten instemmen met een voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU. Daar ging het parlement echter niet in mee.

Van Dalen zei dat door het besluit ‘de nek wordt omgedraaid van de gezinnen van deze vissers’, waarbij hij, gekleed in Urker visserstenue, in het parlement een foto omhooghield van een Urker vissersfamilie. Schreijer-Pierik zei dat het ‘een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming’ is.

Meer uitstoot

Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben nu een ontheffing om te vissen met een sleepnet (de pulskor) dat de zeebodem niet omwoelt. Naar verwachting mogen hooguit vijftien Nederlandse vissers nog tot het definitieve verbod medio 2021 blijven werken met de pulstechniek en zijn anderen al deze zomer hun vergunningen kwijt.

,,Als straks de pulskor-techniek verdwijnt, moeten vissers weer zware kabels over de zeebodem slepen om de platvis van de bodem te krijgen. Dat beschadigt de zeebodem, kost véél meer brandstof en dus véél meer CO2-uitstoot’’, benadrukt Schreijer-Pierik.

Het verbod op pulsvissen is een ‘enorme klap’ voor Nederlandse vissers, stelt ook branchevereniging voor kottervissers Visned in een reactie. Visned wijst erop dat niet alleen de vissers investeringen in de techniek van enkele tonnen zien verdwijnen. ,,Het is een sectorbreed probleem. De faciliteiten aan wal worden gedragen door een relatief kleine groep ondernemers. Het verbod op pulsvisserij doet de waarde van bedrijven verdampen.’’

Doodsteek