'Verdwenen' Kamerlid keert terug bij D66

Voormalig Tweede Kamerlid Wassila Hachchi keert terug bij haar oude partij D66. Dat meldt ze in een gesprek met De Volkskrant . Ze greep het vertrek van Alexander Pechtold aan om zich weer in te schrijven.

Hachchi was van 2010 tot 2016 Kamerlid, maar vertrok vrij plotseling om het campagneteam van Hillary Clinton in Amerika te versterken. Het kwam haar op veel kritiek te staan, omdat ze in die periode wel gewoon wachtgeld opstreek. Om die reden werd ze bijna geroyeerd door de partij, maar uiteindelijk werd die beslissing teruggedraaid. Hachchi zegde wel zelf haar lidmaatschap van de partij op.



Het Amerikaanse avontuur was van korte duur: na minder dan een jaar keerde Hachchi terug naar haar voormalige woonplaats Breda om zich toe te leggen op coachen, spreken en trainen van anderen in (zelf)dialoog. Maar na twee jaar kriebelt het weer en besloot Hachchi zich opnieuw aan te melden als lid van D66. Een actieve rol in de partij sluit ze zeker niet uit: ,,Ik heb nooit gezegd dat ik geen politica ben. Maar de politiek moet en kan anders. Dat besef ik nu meer dan ooit", vertelt ze in De Volkskrant.

Ander type leider

Niet geheel toevallig valt het besluit samen met het vertrek van Alexander Pechtold. Alhoewel Hachchi daar geen directe uitspraken over doet, zou ze wel graag zien dat de partij kiest voor een ander type leider. ,,Ik mis echt authentiek leiderschap bij D66. Het type leiderschap dat maakt dat de andere fractieleden zich vrij voelen om te doen waar ze goed in zijn."



Ook mist ze diversiteit: ,,Kies je een opvolger van hetzelfde type als Pechtold, dan krijg je ook hetzelfde soort leiderschap. Diversiteit is meer dan regelen dat er genoeg vrouwen, Marokkanen en Turken in je fractie zitten."

Geen beletsel

D66 kan niet bevestigen of Hachchi zich opnieuw als lid heeft gemeld, omdat deze gegevens vertrouwelijk zijn. ,,Wij doen nooit uitspraken over individuele leden'’, aldus een partijwoordvoerder. In algemene zin zijn er geen beletselen om lid van D66 te worden. Hachchi is nooit geroyeerd als lid, ze stapte zelf op. ,,Als je ons mist, kun je altijd terugkeren”, aldus de zegsman.



Als Hachchi weer actief wil worden voor de partij, dan zal ze zich moeten melden. Als ze op marktpleinen zou willen flyeren tijdens de komende Statenverkiezingen, dan is ze welkom. ,,Hoe meer leden willen meehelpen, hoe beter het is.’’