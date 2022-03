Verkiezingen gemeenteraad: de kieswijzer helpt je de partij te vinden die het best bij jou past

KieswijzerDe gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. Woensdag 16 maart is de verkiezingsdag, maar ook de maandag en dinsdag ervoor kan al worden gestemd. We maakten een kieswijzer voor ruim 250 gemeenten om de keuze makkelijker te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bepalen welke partij het beste bij je past, is niet makkelijk. Weliswaar hebben partijen mooie, soms uitvoerige verkiezingsprogramma’s, de gemiddelde kiezer zal niet al deze programma’s doornemen en vergelijken. Dat deden wij wel. Daarna maakte deze site de kieswijzer MijnStem.

Vragen en stellingen op basis van actuele thema’s

We formuleerden op basis van actuele thema’s en de programma’s vragen en stellingen. Deze legden we voor aan de partijen die meedoen met de verkiezingen in de ruim 250 gemeenten. Door verschillende thema’s in al die verschillende gemeenten zitten er in de kieswijzer MijnStem in totaal 2800 unieke stellingen.

Nu kun jij je mening geven over deze stellingen. Het doorlopen van de ongeveer 25 stellingen brengt je bij de partij die het beste overeenkomt met jouw mening. Niet door simpel ja of nee te antwoorden, in onze kieswijzer kun je je standpunt ten opzichte van de stelling heel specifiek kiezen door een positie te kiezen op de balk.

Je geeft bijvoorbeeld aan of financiële meevallers moeten worden ingezet om de gemeentelijke belastingen te verlagen of om het voorzieningenniveau te verhogen. Of dat er meer of minder boa’s moeten worden ingezet in jouw gemeente. Partijen geven vaak nog een toelichting per stelling. Dat kan helpen om jouw mening te bepalen.

Kieswijzer MijnStem is gemaakt door Citisens, dat zich bezighoudt met het vergroten van betrokkenheid onder burgers, iVox - gespecialiseerd in onderzoek en peilingen - en deze site. De stellingen zijn voorgelegd aan de politieke partijen, die hun standpunt per stelling hebben ingenomen. De stellingen zijn ook getoetst onder 2000 respondenten die een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving.