Verkiezingen in aantocht, dus druk op Broekers-Knol (Asiel) neemt verder toe

Kabinet wil salaris flexwer­kers in de zorg begrenzen

7:45 Flexwerkers in de zorg zijn straks niet meer vrij om torenhoge tarieven te rekenen voor hun diensten. Hun prijs moet ‘in redelijke verhouding staan’ tot de loonkosten van een medewerker in dienst. Belangenclubs in de zorg en regeringspartijen VVD en D66 zijn onaangenaam verrast.