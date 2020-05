Verkiezingen in coronatijd: andere inrichting stemlokaal, briefstemmen of uitstel

Live debat Kabinet: ‘Per 15 juli meerdere bezoekers in verpleeg­hui­zen welkom’

20 mei Vanaf half juli wordt het mogelijk om met meerdere mensen bij opa of oma in het verpleeghuis langs te gaan. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond in het coronadebat met de Tweede Kamer. Dit is goed nieuws voor veel mensen, die ernaar smachten om hun naasten weer in levende lijve te zien en spreken.