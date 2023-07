Verkiezingen Tweede Kamer zijn op 22 november, Nederland weer op één dag naar de stembus

De verkiezingen zijn nodig door de val van het kabinet vorige week, omdat er geen overeenstemming was over een pakket migratiemaatregelen. Volgens Bruins Slot is het belangrijk dat verkiezingen ‘zorgvuldig’ georganiseerd worden. Daarom moeten gemeenten de tijd krijgen voor de organisatie. Volgens haar is 22 november de vroegst mogelijke datum. Dat het nu nog 4,5 maand duurt voordat de stembussen opengaan is volgens haar niet lang. Het gaat nu bijvoorbeeld sneller dan na de val van Rutte I, stelt zij.