Verkiezingsdag in ‘protestdorp’ Stroe: ‘Ze gaan hier niet ineens BBB stemmen’

Meer werkuren voor vrouwen? ‘Alleen als de zorgtaken beter worden verdeeld’

Vrouwen kunnen alleen meer uren werken als de zorgtaken in het gezin beter worden verdeeld. Dit zeggen vakbonden FNV en CNV over de campagne waarmee het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrouwen oproept te overwegen meer uren in de week te werken.