Verkiezingsdebatten op tv: ruzie gegarandeerd

geen aangifte Minister Kaag na fakkelpro­test: ‘Ik laat me niet intimide­ren of afleiden’

Minister Sigrid Kaag (Financiën) gaat vooralsnog geen aangifte of melding doen bij de politie tegen de demonstranten die haar gisteren in Diepenheim hebben opgewacht met fakkels. Kaag vond het zelf ‘belangrijk’ om met de betogers in gesprek te gaan, zo laat haar woordvoerder weten. ,,Ze vindt het wel vervelend dat deze gebeurtenis afleidt van de inhoud van het politieke debat dat ook die dag plaatsvond.” Demonstranten laten weten geen spijt te hebben van hun actie.