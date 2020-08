Vermoeide blikken en kopzorgen over economie: kabinet maakt laatste begroting op de tast

De bewindslieden van Rutte 3 hadden zich hun laatste Prinsjesdag anders voorgesteld. De laatste zeven maanden dat dit kabinet nog vrijuit kan regeren – tot de nieuwe verkiezingen in maart – leken een eitje te worden. De werkloosheid was begin dit jaar historisch laag, de overheidsfinanciën waren in jaren niet zó gezond geweest en de economie groeide voorspoedig, jaar na jaar. Maar dat was vóór de coronapandemie alles op zijn kop zette.