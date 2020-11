Vernieuwingsdrift bij D66: elf nieuwkomers bij eerste twintig op de kieslijst

Hoogste nieuwe binnenkomer na Kaag is het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf op plaats 3, die eerder actief was voor de Kamerfractie van D66. Zij staat achter fractieleider Rob Jetten, die de tweede plek bezet. Op plaats 8 staat oud-voetbalster Jeanet van der Laan en plaats 10 is weggelegd voor staatssecretaris Hans Vijlbrief, die voordat hij begin dit jaar de overstap naar het kabinet maakte actief was als ambtenaar.

Opvallende naam op de lijst is verder advocaat en LHBTI-activist Sydney Smeets. D66 zegt bij de samenstelling van de lijst veel oog te hebben gehad voor diversiteit. Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw. 23 procent van de kandidaten heeft een biculturele of migratie-achtergrond, waarvan er 5 in de top-20 staan en 11 in de top-40. De LHBTI-gemeenschap is vertegenwoordigd met 11 kandidaten. De jongste kandidaat op de lijst is de 19-jarige ‘klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven op 43, de oudste is Paul van Meenen (64 jaar). De woordvoerder onderwijs staat op 14.