Veroordeling oud-premier Curaçao Gerrit Schotte definitief

‘We mogen de boot niet missen met de drone’

12:00 Gevaarlijke inspecties van chemische complexen in Rotterdam, slim onderhoud van hoge bruggen, controles bij gaslekken, over een paar jaar kunnen drones al heel veel taken overnemen van mensen. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag bij de opening van de Amsterdam Drone Week.