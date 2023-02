Verplichte aanschaf rekenmachine van zo’n 110 euro onder de loep: 'Ouders onnodig op kosten gejaagd’

Kostenpost

Van Gijssel kwam zo’n anderhalf jaar geleden in het nieuws met zijn strijd tegen de dure grafische rekenmachines in het voortgezet onderwijs. Hij schreef meerdere Kamerleden aan en kreeg bijval uit het hele land. Nog dezelfde dag hing CDA-kamerlid René Peters aan de lijn. Een week later droeg een Kamermeerderheid onderwijsminister Arie Slob op opnieuw te kijken naar de verplichting voor ouders om veelvuldig deze dure rekenmachines aan te schaffen.

Niet veel later, in september 2021, liet minister Slob echter weten dat de verplichte aanschaf van grafische rekenmachines voorlopig niet zou verdwijnen. In een kamerbrief stelde hij dat het te laat was om de verplichte aanschaf van de grafische rekenmachine nog mee te nemen in de evaluatie van de zogenoemde Wet Gratis Schoolboeken. Deze wet is in 2008 ingevoerd met als doel om de kosten voor ouders te beperken.