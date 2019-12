‘Verplichte vaccinatie heeft weinig zin’

Ook derde debat Hawija doet mist rond Nederlands bombarde­ment niet verdwijnen

19:23 De mist rond het Nederlandse bombardement in het Iraakse Hawija is na drie Kamerdebatten nog altijd niet opgetrokken. Er blijft onduidelijkheid bestaan over informatie die minister Ank Bijleveld van Defensie daarover aan de Kamer heeft gegeven. ,,Ik vind het eerlijk gezegd ook waardeloos dat dit gebeurt.”