Verschillende dierenorganisaties doen vandaag aangifte tegen Grapperhaus

Grapperhaus hield daar een speech en volgens de organisaties riep hij daarin op tot eigenrichting. ,,Volgens het live-blog van de bijeenkomst vindt minister Grapperhaus het bijvoorbeeld geen probleem om een hogedrukspuit op activisten te zetten. Dit is echter extreem gevaarlijk”, aldus de dierenrechtenorganisaties in een gezamenlijke verklaring.

De dierenrechtenorganisaties stellen dat sprake is van rechtsongelijkheid tussen klimaat- en dierenactivisten aan de ene en veeboeren aan de andere kant. ,,Deze ongelijkheid uit zich vooral in het verschil in politieoptreden bij demonstraties, maar ook in de reactie van minister Grapperhaus op de acties”, aldus de organisaties.