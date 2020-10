Versie routekaart voor coronacrisis op straat

De Volkskrant wist de kaart op de kop te tikken en kwam er vanmorgen mee naar buiten. Volgens een Haagse bron gaat het inderdaad om een versie van de originele routekaart, maar de ingewijde wil niet aangeven of dit het definitieve document is. Er staan nog wel tikfouten in deze versie.



Deze routekaart kent vier scenario's die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. In welk scenario we belanden, hangt af van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. We stevenen in werkelijkheid nu hard af op het zwaarste risiconiveau, met meer dan 250 positieve testen op weekbasis. Momenteel staat de teller al op 40 per dag.