Vertrek Pechtold zadelt kabinet op met groot probleem

Nederland­se ambassa­deur in Rusland ontboden om spionage-rel

11:25 De Nederlandse ambassadeur in Rusland wordt vandaag ontboden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Dat meldt persbureau Reuters. Ambassadeur Renée Jones-Bos moet uitleg geven over de uitzetting van vier agenten van de Russische militaire geheime dienst door Nederland.