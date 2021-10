Vertrek Snels raakt positie Klaver, volgens ingewijden is hij niet de enige met kritiek

rapport Rechters zaten fout in toeslagen­af­fai­re: 'Steevast kant Belasting­dienst gekozen’

8 oktober Rechters hebben in de toeslagenaffaire het overgrote deel van de ouders in de kou laten staan en leden aan juridische tunnelvisie. Dat blijkt uit een zeer kritisch rapport van de beroepsgroep zelf over die affaire. Bestuursrechters moeten de kant van gewone burgers durven kiezen, is de conclusie van de onderzoekers.