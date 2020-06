Verzekeraar CZ: stappen tegen Forum-Statenlid na kwetsende tweet

Verzekeraar CZ heeft afstand genomen van een kwetsende tweet van Martin Bos, Statenlid van Forum voor Democratie in Zeeland. Die blijkt ook lid te zijn van de ledenraad van CZ. Bos verspreidde op Twitter een gerucht over Femke Halsema en gebruikte daarbij een foto van mensen met het syndroom van Down.

,,Eén van de leden van onze ledenraad heeft zich op Twitter geuit op een manier die niet in lijn is met de waarden van CZ", schrijft de verzekeraar op haar website. ,,Hoewel de uitingen op geen enkele wijze verband houden met de activiteiten van de ledenraad, nemen CZ en de ledenraad afstand van de betreffende uitingen.”

CZ stelt op korte termijn met ‘dit lid’ in gesprek te gaan over zijn uiting. Op twitter stelt de verzekeraar dat er stappen zullen volgen. De ledenraad is een belangrijk adviesorgaan van de verzekeraar. ,,CZ is er voor iedereen in onze samenleving. De uitingen van het betreffende lid van de ledenraad passen hier niet bij.”

Excuses

Bos kreeg een storm van kritiek op de tweet en verwijderde deze nadien. Hij bood zijn excuses aan. ,,Fouten toegeven is niet gebruikelijk, maar ik ga dat toch doen. Deze avond heb ik een dom twitterbericht geplaatst. Dat had ik niet moeten doen. Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen.”

Bos voegde daar ietwat cryptisch aan toe dat zijn tweet betrekking had op GroenLinks en niet op mensen met een beperking. ,,Met wie daar - oprecht - aan twijfelt, wil ik best het gesprek daarover aangaan.“

Een woordvoerder van Forum voor Democratie keurde de tweet af. De partij laat het daar verder bij. ,,Dit was een smakeloze tweet en dat ziet hij zelf ook in.”

Voorzitter

Bos zou vrijdag een commissievergadering in de Zeeuwse Provinciale Staten voorzitten, maar dat ging door alle commotie niet door. Zijn collega's in de Zeeuwse politiek willen het niet laten bij de excuses van Bos. ,,Dit kan gewoon niet door de beugel”, zei Hannie Kool-Blokland, fractievoorzitter van het CDA, tegen de PZC. ,,Wij vinden dit ernstig, want hier is een grens overschreden. Dit is een diskwalificatie van een bevolkingsgroep. Zo ga je niet om met mensen met het syndroom van Down, maar ook niet met een collega-politieke partij. Dit is echt kwetsend en onfatsoenlijk.”

Volledig scherm De Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie, met (vlnr) Eelco van Hoecke, Martin Bos en Fred Walravens. © Lex de Meester

Volledig scherm Femke Halsema. © ANP