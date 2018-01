Verzekeraar TVM: Maar zeven schademeldingen Nederlandse trucks

De truckers waren gewaarschuwd: ga niet de weg op. Toch werd het advies van branchevereniging Logistiek Nederland (TLN) en Rijkswaterstaat veelal in de wind geslagen. Tientallen vrachtwagens waaiden omver, met schade en oponthoud tot gevolg.



Toch blijft de schade voor Nederlandse ondernemingen zeer beperkt, concludeert TVM, de grootste transportverzekeraar in Nederland. Sinds gistermiddag heeft TVM maar vijftien schademeldingen binnengekregen bij zijn eigen alarmcentrale, waarvan slechts zeven over vrachtwagens en opleggers. Vooral buitenlandse chauffeurs kwamen in de problemen, concludeert de organisatie op basis van die cijfers.



De verzekeraar pleit er dan ook voor weeralarmen en andere waarschuwingen voor het wegverkeer voortaan ook in het Engels worden verspreid. Rijkswaterstaat waarschuwt op matrixborden boven de snelwegen alleen in het Nederlands. Volgens TVM zou het helpen als buitenlandse vrachtwagenchauffeurs ook in het Engels gewaarschuwd zouden worden om niet met storm de weg op te gaan.