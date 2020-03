Verziekte werksfeer bij Inspectie, maar of dat tot censuur leidde weet Grapperhaus (nog) niet

Kunnen Tweede Kamerleden nog wel vertrouwen op rapporten van de Inspectie en Veiligheid? ,,Het is een vraag die ik nog niet kan beantwoorden’’, moest minister Ferd Grapperhaus erkennen in een debat. De dienst ligt onder vuur nadat deze site schreef dat zeven medewerkers stellen dat de afgelopen jaren onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten van rapporten zijn afgezwakt. Kortom, censuur.



Het ging volgens klokkenluiders over studies naar de politie, de nekklem bij Mitch Henriquez, de ontsnapte tbs’er Udo D., over arrestantenzorg, de brandweer en de IND. Soms zou informatie zijn achtergehouden, zoals over de gebrekkige screening van asielzoekers. ,,Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een azc’’, zei een bron. ,,Dat mocht niet in het rapport verschijnen.’’



Of dat klopt noemde Grapperhaus ‘heel moeilijk te zeggen’. ,,Dat laat ik juist uitzoeken. Want ik moet ook kunnen vertrouwen op die rapporten.” Acht rapporten worden daarom momenteel nog eens tegen het licht gehouden.