'Vestigingsklimaat blijft voorop staan bij heroverwegen dividendbelasting'

De coalitiepartijen spraken vanochtend voor het eerst over mogelijke alternatieven voor de afschaffing van de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders. ,,We hebben veel vragen gesteld waar het ministerie van Financiën antwoord op gaat geven'', aldus Segers. ,,We gaan inventariseren: wat wilden we, wat hadden we ons voorgenomen, wat zijn de andere opties, en daarna praten we verder.''



De CU-leider zei er vertrouwen in te hebben dat de coalitiepartijen er samen uitkomen. Onduidelijk is hoe lang zij zichzelf daarvoor de tijd gunnen. ,,Zolang als nodig is, maar wel zo snel mogelijk'', zei Segers.