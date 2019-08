Vieze kazernekeuken dicht: mariniers krijgen geen warme prak maar boterham

Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de kazernekeuken gesloten. Door achterstallig onderhoud hoopte zich vuil en viezigheid op in gaten en spleten van de vloeren en muren. Dat trekt ongedierte aan. ,,Schoonmaken kan niet meer goed plaatsvinden’’, zegt een NVWA-woordvoerder.



Defensie laat in allerijl een heel nieuwe keuken in het complex bouwen, die uiterlijk volgend jaar zomer af moet zijn. Hoeveel de nieuwbouw gaat kosten, is onbekend. De nieuwe keuken is een grote ingreep en moet daarom door het Rijksvastgoedbedrijf worden aanbesteed.