Visser: Te laat ingezien dat speciale kleding nodig is voor missie in Noorwegen

Militairen die volgende maand mee moeten doen aan een NAVO-oefening in Noorwegen, moeten voor hun eigen winterkleding zorgen. Hoewel dat eigenlijk de taak is van Defensie, slaagde die er niet in de spullen op tijd te regelen. Volgens de bewindsvrouw is er sprake van een 'uitzonderingssituatie'. ,,Militairen moeten kleding krijgen die ze verdienen, dit wens ik nooit meer mee te maken", zei ze in reactie op vragen van VVD-Kamerlid André Bosman.

Te laat bedacht

Bij de planning van de missie in Noorwegen, die twee jaar geleden is gestart, is er niet vanuit gegaan dat de militairen zulke speciale kleding nodig hebben. ,,Dat besef is er nu wel, maar de aankoop van extra kleding kon niet meer meegenomen worden in de lopende aanbesteding voor de missie", aldus de staatssecretaris. ,,Daarom is gekozen voor deze noodgreep, zodat de militairen wel goed uitgerust kunnen worden. Verdient het de schoonheidsprijs? Nee. Moet dat beter de volgende keer? Ja."