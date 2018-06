Vliegtaks maakt ticket tot tientallen euro's duurder

Als het aan het kabinet ligt, komt er voor vliegreizigers tot 22 euro vliegbelasting op de prijs van een ticket. Dat is de uitwerking van de vliegtaks, zoals deze in het regeerakkoord werd afgesproken.

Het wetsvoorstel wordt nu voor commentaar voorgelegd. In de varianten die het kabinet onderzoekt komt er 3,80 per passagier op de prijs voor vluchten binnen Europa en 22 euro bij intercontinentale vluchten.



Het plan past binnen de 'de vervuiler betaalt'-inzet van het kabinet maar zal naar verwachting niet leiden tot veel minder vliegreizen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Financiën. Tickets worden de komende tijd toch wel duurder, mede door de beperkte capaciteit op Schiphol. Met de extra winst die luchtvaartmaatschappijen daardoor maken, kunnen zij de belasting in belangrijke mate voor eigen rekening nemen.

'Logisch'

De belasting zou in 2021 een feit moeten zijn. Volgens staatssecretaris Menno Snel wordt er nog steeds geprobeerd een uniforme taks te maken met alle Europese landen, maar sorteert de regering vast voor met een eigen voorstel. Snel noemt het ‘vreemd’ dat reizen per auto, trein of bus wel wordt belast, maar vliegen niet. ,,Terwijl de belasting voor het milieu wel groot is.’’

Een aantal landen, waaronder Zweden en Duitsland, hebben al wel zo’n belasting. In Nederland sneuvelden eerdere voorstellen juist omdat partijen er niets voor voelden. Ook regeringspartijen VVD en CDA zagen er eerder niets in.

Varianten

Alleen de manier waarop vliegen straks wordt belast, moet nog nader worden uitgewerkt. Daarbij ligt niet alleen de keuze tussen een Europese of een nationale aanpak, maar ook tussen een belasting per vliegtuig of per vertrekkende passagier. Ook wordt gekeken of de vliegtaks zo kan worden vormgegeven dat het gebruik van zuinigere vliegtuigen wordt gestimuleerd.