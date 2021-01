Vliegtuigen moeten langer op grote hoogte vliegen: ‘Zo hoog dat je ze nauwelijks hoort’

Zo leef je in het nu: ‘Maak mediteren net zo gewoon als tandenpoet­sen’

10 januari Hoewel er dankzij de vaccins licht aan het eind van de tunnel is, blijft vooruitkijken lastig in coronatijd. Hoe leef je in het nu? In gesprek met Jan Geurtz, schrijver en leraar Tibetaans boeddhisme.