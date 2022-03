Vluchtelingen mogen voor het eerst stemmen: ‘Democratie kenden we alleen uit boeken’

VIDEO Fractielei­ders grillen FvD om omgangsvor­men in Kamer en afwezig­heid in debat

FvD-Kamelid Gideon van Meijeren heeft de volle laag gekregen in het debat over omgangsvormen in de Tweede Kamer. CDA-fractieleider Pieter Heerma probeerde hem tot driemaal toe tot een antwoord te bewegen over de analyse van de veiligheidsdiensten dat bedreigingen van Kamerleden toenemen door de toon en inhoud van het debat. Van Meijeren ging er niet op in. Hij verwees naar het reglement van orde. En naar een literatuur- debat onder juristen of een debat aanleiding kan zijn tot geweld.

9 maart