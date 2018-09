VN-speech Rutte: 'MH17 is een open wond'

,,Er moet gerechtigheid komen en verantwoordelijkheid worden genomen", stelde Rutte over de vliegramp. Hij noemde MH17 een 'open wond' voor alle landen die burgers aan boord van het toestel hadden, waarmee hij de gedeelde belangen van de verschillende landen benadrukte. Rutte haalde de vondst van de Buk-raket eerder dit jaar aan: ,,Het Joint Investigation Team heeft in mei van dit jaar sluitend bewijs gepresenteerd over de herkomst van de raketinstallatie die is gebruikt om het vliegtuig neer te halen. Dat heeft ons gesterkt in ons streven." Hij noemde Rusland hier niet als land van herkomst van de raket.

Internationale samenwerking voorop

Verder pleitte Rutte voor meer internationale samenwerking in het algemeen. Hij drukte zijn zorgen uit over de neiging om het eigenbelang voorop te stellen.



Vooral bij kwesties van 'gedeelde zorg', zoals klimaatverandering en veiligheid, zou Nederland volgens de premier altijd voorvechter blijven van samenwerking. ,,Het is gemakkelijk om cynisch te zijn", aldus Rutte. ,,Het is lastiger om het systeem te verbeteren. Daar werken we aan, stap voor stap."



,,Er is geen tegenstelling tussen multilateralisme en nationaal belang", schreef de premier later nog op Twitter, verwijzend naar zijn toespraak. Hij nam met zijn nadruk op samenwerking een ander standpunt in dan Amerikaanse president Donald Trump, die juist een dag eerder afstand nam van alles wat op coöperatie tussen landen lijkt.