‘Volg je geweten’, zegt Schouten, en daarmee is het lot van Kaag bezegeld

video Mathijs (45) is de eerste erkende kickboks­the­ra­peut: ‘Boksen én wroeten in het verleden maakt veel los’

15 september Letterlijk je mentale problemen, zorgen of trauma's van je af slaan. En dat ook nog eens vergoed. Bij kickbokstherapeut Mathijs Schaap (45) van GGZ Boxing kan het. Hij is de eerste van ‘zijn soort’ die wordt vergoed door zorgverzekeraars in Nederland.