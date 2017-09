Volgend kabinet moet lijk in de kast bij Onderwijs wegwerken

Defensie: klacht over privéauto Kamp ongegrond verklaard

18 september De klacht over de korting die oud-minister van Defensie Henk Kamp kreeg voor onderhoud van zijn privéauto is ongegrond. Dat is de uitkomst van onderzoek in opdracht van Defensie door een extern adviseur. Defensie neemt dit advies over, aldus een woordvoerder.