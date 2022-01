Voor wat hoort wat in Groningen

PLOEG RUTTE 4 Christen­Unie vernieuwt, Slob en Blokhuis vertrekken uit kabinet: ‘Ik baal dat het hier stopt’

De ChristenUnie gaat vernieuwen in kabinet-Rutte 4: twee van de drie bewindspersonen keren niet terug in het doorstartkabinet. Arie Slob en Paul Blokhuis vertrekken. Blokhuis was graag gebleven, vertelt hij aan deze nieuwssite. ‘Ik hield hier rekening mee, maar het is jammer.’

22 december