Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (58) plotseling overleden

Keizer (58) was voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvaartbedrijf de Facultatieve Groep. Door de overname daarvan raakte hij in opspraak. Journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money had zich in zijn financiële handel en wandel vastgebeten en gemeld dat Keizer in 2012 voor veel te weinig geld het uitvaartbedrijf had overgenomen. Daarbij zou hij een dubbele pet opgehad hebben, maar Keizer sprak van ‘onware beschuldigingen en insinuaties’. Keizer legde in 2017 het voorzitterschap van de VVD neer ‘om de partij niet verder in diskrediet te brengen’. Er liep een strafrechtelijk onderzoek tegen hem op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte.