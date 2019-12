‘Vooruit met de geit, voor je het weet ligt de boel weer stil’

Het is er toch nog van gekomen. Vandaag staat Wopke Hoekstra met zijn vier kinderen op het ijs voor de jaarlijkse schaatslessen. Voor het eerst bindt ook zijn jongste de ijzers onder, en die primeur bezorgt vader behalve een grote grijns ook een ‘groot gevoel van dankbaarheid’.



Zijn zoon is nu drie jaar ‘schoon’, nadat in 2016 bij hem leverkanker werd geconstateerd. Hoekstra: ,,De vlag mag pas uit na vijf jaar, en de controles zijn nog altijd geen prettige momenten, maar ik moet zeggen dat het geweldig goed met hem gaat. Wat men in het ziekenhuis heeft gedaan is echt fantastisch. Toen ik nog jong was ging je hier gewoon hartstikke hard aan dood.”



Het schaatsuitje met de familie is een welkome onderbreking van een reces dat door het sneuvelen van staatssecretaris Menno Snel heel anders begon. Plots was de minister van Financiën ook verantwoordelijk voor de Belastingdienst én de nasleep van de toeslagaffaire.



De geplande vakantie met het gezin werd een dag uitgesteld en de eerste dagen was hij er haast continu mee bezig om er zeker van zijn dat de eerste slachtoffers de toegezegde schadevergoeding daadwerkelijk op hun rekening kregen. ,,Desnoods had ik het geld zelf overgemaakt”, zegt Hoekstra. ,,Deze mensen zijn op zo’n lelijke manier met hun vingers tussen de deur gekomen, dat ik het als een grote en belangrijke opdracht zie om hen recht te doen. Zij staan in januari voor mij op plaats 1, 2 en 3.”