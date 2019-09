Voorwoord Miljoenennota gelekt: stabiele groei, maar ook onzekerheid

Minister Hoekstra schrijft dat de werkgelegenheid in Nederland hoog is. ,,Veel mensen die eerder nog naar werk zochten, hebben nu een baan. ,,De begroting staat er goed voor en de staatsschuld daalt naar verwachting tot onder de vijftig procent van het bbp. Daarmee zijn we nog niet op het niveau van voor de crisis, maar wel steeds beter in staat om eventuele economische tegenslag op te vangen.’’



De economie is dus robuust en stabiel, maar desondanks leiden ‘internationale handelsspanningen’ wel tot onzekerheden, waarschuwt Hoekstra. ,,De Brexit staat voor de deur. In landen om ons heen zakt de economische groei weg en dreigt zelfs krimp. Ook tekenen uitdagingen zich af die om stevige antwoorden vragen. We worden steeds ouder en verwachten een lagere arbeidsproductiviteit. Op termijn veranderen nieuwe technologieën onze manier van werken en de wijze waarop wij met elkaar ons geld verdienen.’’



Om Nederland voor te bereiden op die veranderingen, neemt het kabinet een aantal stappen. „Met deze begroting maken we drie miljard euro extra vrij om de lasten van huishoudens, en met name werkenden, te verlichten en beogen we een betere balans tussen werknemers en zelfstandigen. Ook trekken we extra geld uit voor meer betaalbare woningen, jeugdzorg, defensie en het versneld afbouwen van de gaswinning.’’