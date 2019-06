Voorzichtigheid troef bij hervatting pensioenoverleg

De deelnemers aan de hervatte onderhandelingen over het pensioenstelsel waren vanavond uiterst voorzichtig over de vraag of het kabinet er dit keer wel uitkomt met de sociale partners. FNV-voorzitter Han Busker zei bij binnenkomst ‘geen idee’ te hebben of het zou gaan lukken. ,,Eerst maar eens kijken wat het kabinet op tafel legt”, zo temperde hij de verwachtingen.