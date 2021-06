Voorzitter adviescommissie wil maximum aan politieke donaties: ‘Ton lijkt me een prima plafond’

video's Nederlan­der neemt voorschot op versoepe­lin­gen en negeert coronare­gels

17 juni Veel Nederlanders nemen alvast een voorschot op de door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo stijgt het aantal overtredingen van de mondkapjesplicht in het ov en in winkels en laat nog maar de helft van de Nederlanders zich testen bij klachten. Wie om zich heen kijkt op straat en in de winkels ziet dat de coronamaatregelen steeds minder streng worden gevolgd. Nemen we inderdaad al een voorschotje op het nieuwe, oude normaal?