Voorzitter SP: Rood gaat ons aan het hart

Pas op de plaats met gevreesde radar: Herwijnen blij, zorgen in Vijfheeren­lan­den en Molenlan­den

9 december Dat het kabinet in opdracht van de Tweede Kamer nogmaals op zoek moet naar alternatieve locaties voor de nieuwe militaire radar in Herwijnen, zorgt voor onrust in de Alblasserwaard, want Meerkerk, Goudriaan en Nieuwpoort zijn al eens als alternatief genoemd, maar willen hem óók niet. ‘Welke stappen gaat Molenlanden ondernemen?’