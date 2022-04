Voorzitters Volt stappen op na ‘intensieve periode’ rond kwestie-Gündogan

,,Het was niet makkelijk, er waren weinig momenten voor jezelf”, zei co-voorzitter Peter Paul de Leeuw via een videoverbinding op het ingelaste partijcongres in Den Bosch. ,,Het was een fulltime-job.” Het co-voorzitterschap van Volt is een onbetaalde vrijwilligersfunctie. De partij wil dat in de toekomst veranderen, ook om ‘te professionaliseren’. Emmy Mol neemt het voorzitterschap tot die tijd waar.

Volledig scherm Oud-Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan. © ANP/Ramon van Flymen De Leeuw, die vanwege een vakantie in Zuid-Afrika niet op het Volt-congres in Den Bosch aanwezig was, kan het bestuurswerk niet meer combineren met zijn eigen bedrijf. Co-voorzitter Sacha Muller, die al langer met een burn-out thuis zit, geeft ook gezondheidsredenen aan als reden om te vertrekken. ,,De druk op het bestuur was de afgelopen tijd enorm”, aldus partijleider Laurens Dassen.

Op het congres gaf het bestuur vandaag tekst en uitleg over het wegsturen van Kamerlid Nilüfer Gündogan nadat er over haar meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen. Van de acht bestuursleden waren er drie niet in Den Bosch. Twee van hen waren wel digitaal aanwezig.

Onder de bus

Het bestuur stelt nog altijd achter de handelswijze te staan, al wil het wel ‘lessen trekken’. ,,Voor mij is meer dan voldoende aangetoond dat Nilüfer door haar gedrag de waarden van Volt niet of niet meer omarmt”, stelde secretaris Rob Keijsers. Volgens hem ontstond bij sommige Volters het beeld ‘dat we Nilüfer onder de bus hebben gegooid'. Hij ontkende dat. ,,We hebben de bus zelfs regelmatig stilgezet om haar te vragen in te stappen en met ons verder te gaan.”

Volledig scherm Leden hadden tijdens het partijcongres van politieke partij Volt veel vragen over de kwestie rondom Nilüfer Gündogan. © ANP/Jeroen Jumelet

Tijdens een chaotische vragensessie vuurden kritische leden een reeks vragen af op het bestuur. Hoe heeft bureau Bing dat onderzoek deed naar het vermeende grensoverschrijdend gedrag namen van melders gekregen? Waarom adviseerde het bureau al op 8 februari om Gündogan in te lichten en gebeurde dat pas op 13 februari? Vindt het bestuur het bureau nog altijd integer en onafhankelijk, nadat Gündogan liet weten dat zij daar twijfels bij had? ,,We hebben geen enkele twijfel aan de betrouwbaarheid”, stelde bestuurslid Emmy Mol.

Zelfreflectie

Ook missen leden zelfreflectie bij het bestuur. ,,Het ging alleen over alles wat Nilüfer fout had gedaan”, vond een Volt-lid. ,,Waarom zeggen jullie niet: dit hebben we fout gedaan en dat hadden we beter kunnen doen?”, wilde een ander weten. Maar volgens het bestuur was zelfreflectie ‘tijdens het traject’ lastig.

Ook waren er vragen over de ‘rechtsstatelijkheid’ van het royement van Gündogan. ,,De enige verklaringen die ik daarvoor heb gezien is dat Nilüfer naar Jinek ging en dat Nilüfer de aangifte uitbreidt (ze deed aangifte van smaad en laster tegen Volt, partijleider Dassen en de dertien melders van grensoverschrijdend gedrag, red.). Maar dat mag allemaal in een rechtsstaat”, vond Volt-lid Emma uit Amsterdam, die ook de snelle wijziging van het fractiereglement om Gündogan uit de fractie te zetten hekelde.

Sorry

En heeft het bestuur ooit sorry gezegd tegen Gündogan voor de gang van zaken? ,,Nee, ik heb tegen niemand sorry gezegd”, reageerde Keijsers.

Vragenstellers wilden ook weten waarom de verantwoordelijkheden van bestuur en fractie door elkaar lopen. Bestuursleden stonden op het podium om antwoorden te geven, terwijl sommige vragen eigenlijk aan de fractie gericht waren. Maar partijleider Dassen kwam pas na de vragensessie op het podium.

Hij sloeg tot tevredenheid van veel Volters een andere toon aan. ,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en ik vond het supermoeilijk”, zei hij. Dat was ook zo voor het bestuur, het partijkantoor en de fractiemedewerkers. Maar ook voor Gündogan zelf, stelde hij. ,,Zij heeft hier ook ontzettend, ontzettend veel verdriet van.”

Quote Zij heeft hier ook ontzettend, ontzettend veel verdriet van Laurens Dassen, partijleider Volt

Dassen kwam ook met de zelfreflectie die de leden wensten. Hij had ‘zeker dingen anders moeten doen’, erkende hij. Hij sprak over ‘dilemma's’, waarmee zowel fractie als bestuur worstelden. ,,Als het gaat om een veilige omgeving bieden, zijn we daarin tekortgeschoten.” Dassen zei contact te hebben gezocht met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag. Van haar hoopt hij voor de toekomst advies te krijgen. ,,Er ligt hier geen blauwdruk voor.”

In de ochtend werd een groot deel van de tijd besteed aan de vraag of er alsnog over een eerder door het bestuur afgewezen motie gestemd kon worden. De motie roept op tot een ‘onafhankelijk en objectief onderzoek’ naar de meldingen die tegen Gündogan binnenkwamen. Het eerdere onderzoek werd immers nooit afgerond omdat Gündogan weigerde mee te werken. Over die motie kan alsnog worden gestemd tot dinsdag om 18.00 uur.

Als Gündogan helemaal gelijk wordt gesteld, vroeg een lid aan partijleider Dassen, is er dan nog een kans dat ze terug kan komen en wordt gerehabiliteerd? ,,Het antwoord is simpel, dat is nee.”

