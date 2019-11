Voppen nieuwe topman van ProRail

Nog 'grote zorgen' bouwers over maatrege­len

26 november De bouwsector maakt zich nog steeds "grote zorgen" over de kabinetsmaatregelen die de bouw, het grondverzet en baggerwerk weer op gang moeten brengen. Dat schrijft Grond in Verzet, organisator van protesten die de bouwsector eind vorige maand voerde in Den Haag, in een brief aan drie verantwoordelijke ministers onder wie Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).