Vragenuurtje over geheime memo's en buitenlandse financiering van moskeeën

'Dieselgate is bom onder klimaataf­spra­ken'

Het massale gesjoemel met de software van dieselauto's in Europa legt een bom onder de klimaatafspraken van Parijs. Autorijders schakelen na 'dieselgate' zo massaal over op benzine dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's vorig jaar voor het eerst sinds 2010 weer toenam – in Nederland zelfs met 2,27 procent, veel meer dan gemiddeld in andere EU-lidstaten.