Vragenuurtje over leeftijdsgrens voor energiedrankjes

Uitzending #UtrechtKiest: wordt D66 of GroenLinks de grootste?

15 januari In Utrecht lijkt een tweestrijd op komst om de titel ‘de grootste partij’ van de stad. D66 is momenteel in de gemeenteraad de grootste. Maar GroenLinks zit de democraten op de hielen. Dit en meer in de tweede podcast van #UtrechtKiest.