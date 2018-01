Vragenuurtje over menselijke proeven met uitlaatgassen en hackteam AIVD

Verdeeldheid troef in Eerste Kamer over donorwet D66

15:45 Senatoren zijn tot op het bot verdeeld, zelfs binnen hun eigen fractie, over een plan om actief orgaandonoren te gaan registreren. Er heerst twijfel over nut en noodzaak van dit omstreden wetsvoorstel van D66'er Pia Dijkstra, blijkt vandaag tijdens een debat in de Eerste Kamer.