Vragenuurtje over Trump en lek rond burgemeestersbenoeming

Justitie luisterde journalist af in zaak burgemees­ter­slek

14:03 Justitie is haar boekje nóg verder te buiten gegaan in het onderzoek naar het burgemeesterslek in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie wilde een gesprek tussen verslaggever Jos van de Ven van Brabants Dagblad en één van de verdachten in een horecagelegenheid afluisteren, wat mislukte. Volgens hoofdofficier Heleen Rutgers werden wél telefoongesprekken tussen de verdachte en de journalist afgeluisterd.