‘Vrekkige’ Rutte strijdt in Brussel voor 3 miljard Nederlandse euro’s

De telefoon van premier Rutte staat deze dagen roodgloeiend. Vandaag laat hij zelfs de ministerraad schieten om bij de Franse president Emmanuel Macron aan te schuiven voor een werklunch. En Rutte is niet de enige regeringsleider die in de aanloop naar de Europese Top van volgende week de stemming bij collega’s peilt. De onderhandelingen over een nieuwe Europese meerjarenbegroting zorgen voor diplomatiek spitsuur.