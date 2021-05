Vrijdag corona-persconferentie: musea en restaurants open vanaf 5 juni

Aanvankelijk was stap drie van het openingsplan voorzien voor 9 juni. De aantallen infecties en coronapatiënten in ziekenhuizen dalen echter zo hard dat er iets versneld kan worden. Ook het feit dat het aantal vaccinaties hard stijgt (nu zijn dik 8,5 miljoen prikken gezet), draagt bij aan een extra buffer.

In de derde stap van het versoepelingsplan staat dat mensen weer maximaal vier bezoekers thuis mogen ontvangen en kan de horeca ook binnen weer gasten bedienen. Hier vallen ook cafés en kroegen onder, de zogeheten “natte horeca”. Eerder zou alleen horeca opengaan voor uit eten, maar het kabinet wil af van het onderscheid tussen “natte” en “droge” horeca. Grotere horecagelegenheden kunnen mogelijk open met toegangstesten. De Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag in met de wet die dat regelt.

Ook zouden culturele instellingen zoals musea de deuren weer kunnen openen. Of de volledige derde stap van het openingsplan op 5 juni al gezet kan worden, kon De Jonge woensdag niet zeggen. Volgens de minister zijn er “een aantal uitwerkingskwesties die we moeten beslechten”. Daarover besluit het kabinet aankomende vrijdag.

Wel zijn eerdere versoepelingen al mogelijk, omdat alle coronacijfers de goede kant op gaan. “Alle seinen staan op groen.” Volgens De Jonge heeft het kabinet het besluit genomen omdat het allerlei sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, helpt. “Het is voor heel veel mensen een goed idee.”

Het Outbreak Management Team vond sneller versoepelen in het meest recente advies nog geen goed idee omdat het risico bestaat dat het aantal patiënten weer zal stijgen. De minister brengt daar tegenin dat de cijfers sindsdien nog verder zijn verbeterd. Bovendien gaat het maar om “een aantal dagen”, aldus De Jonge. Mochten de coronacijfers toch verslechteren, dan kan het kabinet aan een “noodrem” trekken en de versoepelingen alsnog later laten ingaan.

Toch twee prikken nodig voor vakantie in Europa

Minister De Jonge had niet alleen maar goed nieuws te melden. Het is volgens hem waarschijnlijk dat vrij reizen in Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland.

Omdat vermoedelijk nog niet iedereen op de drempel van de vakantie twee prikken heeft “lijkt het logisch” om een test dan gratis aan te bieden, zei de demissionair minister na coronaoverleg woensdag. De twee prikken zijn nodig voor het Europees certificaat dat reizen in de vakantieperiode mogelijk moet maken. Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.

Coronavirus op z'n retour

Het coronavirus in Nederland is sinds ruim een week op z'n retour. Tussen dinsdag- en woensdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2794 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er opnieuw veel minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3351 positieve testuitslagen per etmaal geregistreerd.

In de ziekenhuizen liggen nog ruim 1600 patiënten (60 minder dan gisteren), het aantal nieuwe infecties daalt ook gestaag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan op dinsdag. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559.

Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 135 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-coronapatiënten op de ic’s afgelopen etmaal van 441 naar 507. De laatste keer dat er zoveel mensen met bijvoorbeeld hartklachten of kanker op de ic’s lagen, was in februari

