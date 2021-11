VS en Israël vaccineren ook kinderen onder de twaalf, maar kabinet wil nu geen grote prikcampagne

Verdeeldheid over vaccineren jonge kinderen: ‘Dan maar vaker in thuisquarantaine’

Over een maand komen wel 42.000 speciale doses van het Pfizer-vaccin binnen voor kinderen. Die worden gereserveerd voor de groep met heftige medische problemen, zij kunnen ernstig ziek worden na besmetting met het coronavirus. Eerst moet de Gezondheidsraad adviseren over de precieze inzet.

Het aantal besmettingen onder kinderen in de basisschoolleeftijd stijgt ondertussen hard. In de groep van 5 tot 9 jaar nam het aantal infecties toe met bijna 85 procent, in de leeftijd 10 tot 14 jaar steeg dat met 76 procent. Deskundigen pleiten daarom voor een langere sluiting van scholen tijdens de kerstvakantie.

Advies wegen

De EMA keurt naar verwachting deze week het Pfizer-vaccin goed. De experts van de Gezondheidsraad zullen zich daarna buigen over de zogenoemde ‘nut-risicoverhouding’ van een prik voor jonge kinderen. Zij worden zelden erg ziek na een infectie. De vraag is dan of er een belang voor het kind zelf is om de inenting te nemen, of alleen een belang voor het collectief. Dat wordt dan weer afgezet tegen mogelijke bijwerkingen.