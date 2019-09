VVD: CDA bedrijft politiek over rug ouderen bij aanpak problemen CBR

Vanmiddag werd door een ruime Kamermeerderheid - met uitzondering van de VVD - een motie aangenomen van CDA‘er Wytske de Pater-Postma. Die roept de regering op om samen met het CBR een stappenplan op te stellen, waardoor de doorlooptijden bij de beoordeling van rijbewijzen van 75-plussers uiterlijk 1 maart 2020 weer binnen de perken blijven.



De motie is opmerkelijk omdat een onafhankelijke club, organisatieadviesbureau de Galan groep, de organisatie heeft doorgelicht en constateert dat in het slechtste geval het CBR de doorlooptijden pas halverwege 2021 pas weer op orde heeft. In het beste scenario zal dit in de zomer van 2020 zijn.



Dijkstra zegt daarom over de CDA-motie: ,,Het CDA bedrijft politiek over de rug van ouderen door nu een tijdspad voor te stellen dat heel moeilijk haalbaar is. Mocht de deadline van het CDA straks gemist worden, dan zijn kwetsbare senioren alleen maar meer teleurgesteld. En dat is niet goed voor het vertrouwen in de politiek.”