VVD, D66 en CDA verdubbelen inzet: 2 miljard voor leraren, defensie, energierekening en huisvesting

Regeringspartijen VVD, D66 en CDA verhogen het bod om met andere partijen tot een aanpassing van de begroting te komen. In de Haagse wandelgangen circuleert inmiddels een bedrag van circa twee miljard euro.

Van dit bedrag zou 300 miljoen euro bestemd zijn voor defensie en 500 miljoen euro een lagere energierekening, zowel voor huishoudens als mkb-bedrijven. Ook ligt er een plan om de verhuurderheffing met 500 miljoen te verlagen om daarmee meer woningbouw mogelijk te maken.

Ook willen de partijen met een half miljard euro wat doen aan de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een voornemen om voor 200 miljoen euro meer wijkagenten de straat op te sturen. Bronnen benadrukken wel dat deze bedragen nog niet vastliggen en dat er nog geschoven kan worden. Het debat over de Miljoenennota is nog gaande.

Eerder was het coalitie trio nog bereid de begroting met bijna een miljard euro ‘op te plussen’. Oppositiepartijen lieten tijdens de algemene beschouwingen echter blijken dat aanbod te mager te vinden. Daarom wordt er achter de schermen gewerkt aan een verbeterd bod dat rond de twee miljard euro zou bedragen. Ook de ChristenUnie, de vierde coalitiepartij uit Rutte 3, heeft meegedacht aan de ontwikkeling van het extra pakket. Daarmee is een Kamermeerderheid in zicht.

Vraag is wel hoe de partijen het verhoogde bod willen gaan betalen. Linkse partijen dringen aan op verhoging van de winstbelasting (vpb), maar dat voorstel ligt met name de VVD zwaar op de maag. Het is volgens Haagse bronnen daarom nog niet zeker wat de partijen straks precies op tafel zullen leggen.