VVD, D66 en PvdA staan open voor euthanasie bij jonge kinderen

Euthanasie bij kinderen tussen 1 en 12 jaar is nu nog verboden. Ouders die een ernstig ziek kind toch willen laten sterven, kunnen dat soms alleen doen door het kind uit te hongeren. Per jaar zouden vijf tot tien kinderen in aanmerking komen voor actieve euthanasie, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.



De VVD wil dat er voor deze kinderen een wettelijke regeling komt. ,,Kinderen die ernstig ziek zijn, moeten de best mogelijke zorg krijgen’’, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. ,,Oók als het gaat om hun levenseinde. Al jaren staan kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en uitzichtloos lijden samen met hun ouders voor een dilemma met die zorg. Het is een helder signaal dat de kinderartsen met dit rapport afgeven.’’