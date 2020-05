VVD en CDA willen terrassen hele pinksterweekend open

CoronadebatRegeringspartijen VVD en CDA vragen zich af of cafés en restaurants niet het hele pinksterweekend open kunnen. Dat zeggen ze vanmiddag in een groot coronadebat met het kabinet.

In de plannen die het kabinet gisteren uit de doeken deed, mogen horecagelegenheden vanaf 1 juni (tweede pinksterdag) onder strenge voorwaarden open, maar eerste pinksterdag valt op zondag 31 mei.

VVD-voorman Klaas Dijkhoff vroeg in het debat niet alleen of de horeca iets eerder de deuren kan openen, maar ook of ze meer ruimte kunnen krijgen voor het inruimen van terrassen. Het kabinet moet lokale overheden aansporen daar over na te denken, vindt Dijkhoff. Die gaan daar namelijk over.

Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt het een goed idee de horeca iets eerder open te laten gaan. ,,Als je het hebt over het kunnen spreiden van mensen, is het dan niet verstandig om het hele pinksterweekend hierin mee te nemen?”, vroeg hij het kabinet.

Heerma: ,,Dan verspreiden alle mensen die hunkeren naar een terrasbezoek zich over een heel weekend in plaats van dat ze allemaal kiezen voor die ene maandag.”

Oplossing voor sportscholen

De VVD en D66 maken zich er verder druk over dat de sportscholen pas 1 september open mogen. Dijkhoff: ,,Ik snap wel dat als je veel zweet en de airco blaast, anderhalve meter niet voldoende is. Maar ik vraag het kabinet wel om te kijken naar een specifieke oplossing. Dan kunnen de coronakilo’s er weer af. Want sporten is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de volksgezondheid.”

Rob Jetten van D66 benadrukte dat de ene sportschool de andere niet is. Hij riep minister De Jonge, die gaat over sport, daarom op te kijken naar maatwerk.

De oppositiepartijen hadden vanmiddag vooral vragen over het testbeleid van het kabinet. In juni moeten alle mensen getest kunnen worden als ze klachten hebben, maar de vraag is hoe het kabinet zoveel tests en laboratoriumcapaciteit vrij speelt.

Geen woorden, maar daden

,,Geen woorden over veiligheid, maar daden”, aldus PVV-leider Wilders. Hij wil dat de GGD’s hulp krijgen van duizenden vrijwilligers bij het uitvoeren van contactonderzoek, als bij iemand een coronabesmetting is vastgesteld.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt het essentieel dat er veel wordt getest en goed contactonderzoek plaatsvindt, om te zorgen dat de experts en het kabinet nog beter weten waar we staan in de bestrijding van het coronavirus. ,,Als dat op orde is, varen we nog steeds op zicht. Maar dan weten we in ieder geval wat we zien.”