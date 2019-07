VVD en CDA: Ziekenhuizen moeten boerkaverbod handhaven

VVD en CDA zijn het daar niet mee eens. ,,De wet is glashelder en stelt een nieuwe norm, het dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden en dus strafbaar,’’ zegt VVD’er Dennis Wiersma. ,,Een ziekenhuis is bij uitstek een plek waar je iemand wilt kunnen herkennen en aanspreken. In de wet staat klip en klaar dat bij overtreding een boete volgt. Handhaven is de enige optie. Ik verwacht van de minister dat zij alles doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om daar dan ook voor te zorgen. Óók voor deze ziekenhuizen geldt de wet en ook zij zijn dus gebonden aan deze nieuwe norm.”



Ook CDA’er Harry van der Molen is kritisch. ,,Zorg draait om persoonlijke contact tussen mensen en een gevoel van sociale veiligheid. Het dragen van bijvoorbeeld een boerka staat daar haaks op. Het CDA gaat er om die reden van uit dat ook in zorginstellingen het beleid zal zijn om personen te verzoeken de gezichtsbedekkende kleding af te doen. De Minister heeft daarover afspraken gemaakt. Het CDA deelt met de ziekenhuizen de opvatting dat zorg altijd verleend moet worden als die nodig is.”